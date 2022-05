La bella influencer e il suo compagno hanno ceduto alla moda del momento e hanno organizzato una festa all’Olimpico per rivelare il sesso del loro bambino.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno affittato lo stadio Olimpico per scoprire il sesso del loro futuro figlio. Il gender reveal party ha conquistato anche la coppia che per l’evento ha invitato parenti e amici stretti. Tutto molto in grande, con una spettacolarità indubbia, tanti coriandoli e il campo da calcio.

“E’ un maschietto”: rivelato il sesso del bambino di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

L’emozione è forte quando Mattia Zaccagni calcia il pallone e sul grande schermo appare la scritta “It’s a boy”. Un’esplosione di coriandoli e di felicità per la coppia che si abbraccia commossa, contornata da amici e parenti che li stringono.

Il tutto è stato documentato dall’influencer su Instagram con foto e video dell’evento. Come riporta Il Messaggero: “All’Olimpico ci sono dolci, coriandoli, mascotte e tutti gli amici più cari della coppia, ma c’è soprattutto il pallone e una porta. Zaccagni fa gol e sui maxi-schermi appare la scritta «it’s a boy». È un maschietto. Pioggia di coriandoli azzurri, giochi di luci e spettacolo pirotecnico. Il calciatore della Lazio difficilmente dimenticherà questo gol. Fiocco azzurro in casa Zaccagni-Nasti, anzi, bianco-celeste.“

Un evento davvero commovente che fa capire dai loro sguardi quanto la coppia sia felice e innamorata. Dunque, Chiara e Mattia avranno un bel maschietto e chissà che non segua le orme del papà. Questo è presto per dirlo ma intanto Zaccagni è al settimo cielo.

