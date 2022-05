La cantante è positiva al covid, a rivelarlo è lei stessa sui social dove spiega che i primi sintomi li ha avuti durante l’Eurovision 2022.

Laura Pausini ha annunciato di avere il covid. La cantante ha pubblicato un messaggio sui social in cui spiega come lo ha scoperto. Durante la finale dell’Eurovision sabato 15 si è assentata per qualche minuto a causa di un calo di pressione. Quello era il primo sintomo della positività al virus. Purtroppo la cantante non potrà esibirsi durante la serata finale.

Laura Pausini è positiva al covid: l’annuncio sui social

Come riporta Fan Page, Laura Pausini annuncia sui social di aver contratto il virus: “Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava . Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così. Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare”.

E ancora: “Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad ‘Amor a la Musica’ questo fine settimana. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l’ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci di nuovo in America… Spero presto… Vi amo tutti!“

La cantante aveva pensato fosse solo un po’ di stanchezza per la conduzione del Song Contest. Infatti, durante la finale la Pausini si è assentata dal palco per qualche minuti a causa di un calo di pressione. Nel momento cruciale, c’erano solo Cattelan e Mika e questo ha fatto preoccupare tutti.

