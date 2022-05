Parole al miele ma anche una piccola critica per la cantante Elodie da parte di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Interessante intervista a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, da parte di MOW. L’esperto di musica, moda e spettacolo è stato interpellato in merito alla cantante Elodie e al grande successo che la donna sta avendo negli ultimi anni. Per l’artista molti complimenti ma anche qualche piccola critica e consiglio per il futuro.

“Elodie meglio di Beyoncé ma sul ballo…”

Elodie

Di recente il cambio look che l’ha resa “più comune” alle altre artiste. Elodie, su questo, secondo Alessi ha sbagliato: “Lei come Beyoncé? Sicuramente è bellissima e sa affidarsi alle persone giuste. Veste pure Donatella Versace, e visto che non ha mai nascosto le sue origini borgatare, indossare un abito da quindici mila euro e più sottolinea pure la ricchezza arrivata ai figli del popolo. Dopodiché, al suo posto non m’ispirerei mai a certi mostri sacri come Beyoncé, che è molto meno bella di lei, e lo dico perché l’ho conosciuta, ma ha un talento e carisma talmente infiniti che potrebbero uccidere chiunque”.

E ancora: “Elodie è splendida, lo ribadisco, ma si perde un po’: ciglia finte, trucco, tatuaggio, extension, adesso i capelli biondi, che non fanno certo parte del suo DNA… Non mi piace quando si carica troppo”.

A livello artistico poi: “Se manca di personalità? No, la personalità non le manca, ma non appoggio il voler imitare per forza qualcuno. Questa sua ultima immagine rappresenta proprio la classe dominante, ossia capello schiarito, extension, scollatura, pancia di fuori. Insomma, perfettamente alla moda. E da un’artista, onestamente, mi aspetto qualcosa di più sorprendente”.

Sulla sua sensualità nell’ultimo pezzo Bagno a mezzanotte: “L’ha sempre avuta. Anche ai tempi di “Amici”, coi capelli corti e rosa. Non ha mica bisogno di scollature per essere sensuale. È nata sensuale, si muove da sensuale, parla da sensuale”.

Dopo i vari complimenti, però, ecco un piccolo appunto: “Canta e balla e in futuro potrebbe fare qualcosa oltre alla cantante? Ha sicuramente talento, ma… balla? Muove la gamba. Le showgirl sono altra cosa. E’ una bravissima interprete, per ora, e stop. Vedremo, col tempo, se diventerà pure una nuova Raffaella. Per adesso la Carrà è intoccabile”.

Di seguito il post su Instagram della cantante per il lancio dell’ultimo pezzo “Bagno a mezzanotte”:

