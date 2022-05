Iva Zanicchi racconta di aver fatto delle cose delle quali adesso si pente. La spiegazione fa comprendere meglio l’attuale “disagio”.

Ospite di Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’, Iva Zanicchi ha parlato di diverse tematiche legate alla sua vita professionale e privata. Spiccano alcune dichiarazioni in merito a delle foto “piccanti” per Playboy.

Iva Zanicchi: “Ecco di cosa mi pento”

La Zanicchi non ha fatto giri di parole e ha spiegato di aver posato per la copertina di Playboy quando aveva circa quarant’anni. Scatti in cui si intravedeva il seno nudo e che generò dell’imbarazzo in famiglia. “Non sono contenta di averlo fatto, è l’unica cosa di cui mi pento veramente. Lo giuro su Dio”, ha detto la donna ora 82enne. “Non avevo i manager, ero da sola col fotografo, ogni tanto arrivava qualcuno e mi tirava di qua e di là. Quando ho visto il giornale mi sono sentita male”.

E il motivo è legato a cosa sarebbe potuto succedere in famiglia, con la reazione di suo padre nel caso in cui avesse visto quelle foto: “Sono partita da Milano, sono andata in Emilia, sull’Appennino Tosco-Emiliano. Da Castelnovo ne’ Monti a Ligonchio, 30 chilometri, mi sono fermata in tutte le edicole, ovunque, ho comprato tutto io e ho minacciato di morte chiunque. Quelle foto non dovevano arrivare a Ligonchio. Mio padre non doveva vedere”.

Anche se qualcosa in realtà non andò proprio come previsto: “Dopo un anno (dalle foto ndr) mio papà mentre era a funghi, nel bosco, ha incontrato un signore toscano che faceva apprezzamenti su di me: ‘La sua figliola mica male, ha delle qualità’. Quando è tornato a casa ha chiesto a mia madre, perché questo signore gli aveva raccontato di alcune foto. mamma mi copriva in tutto. Gli disse che avevo fatto un servizio fotografico per Famiglia Cristiana (ride ndr)”.

Di seguito il post su Twitter di ‘Oggi è un altro giorno’ con alcuni passaggi dell’intervista:

