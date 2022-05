Tanti auguri ad Elettra Lamborghini che ha festeggiato i 28 anni con i suoi affetti più cari e una torta speciale…

Ha da poco esultato per l’incredibile traguardo di essere la prima italiana ad avere una sua statua di cera al Museo Madame Tussauds di Amsterdam. Adesso Elettra Lamborghini fa festa, ma per il suo 28esimo compleanno o, come dice lei, 18esimo…

Elettra Lamborghini, la festa per il compleanno

Elettra Miura Lamborghini

Elettra Lamborghini ha festeggiato i suoi 28 anni a casa con il marito Afrojack e alcuni altri cari. Attorno alla cantante, però, c’è stata una vera valanga di affetto, arrivata anche dai fan e dai colleghi. Sui social le immagini della festa e della torta che è stata assoluta protagonista.

“Buon compleanno a me. Finalmente 18… Il 28 sulla torta è uno scherzo”, ha scritto con grande ironia la Lamborghini facendo riferimento all’età. Nello scatto pubblicato, eccola sorridente insieme al suo fedele cagnolino. La torta si costituiva su tre piani, tra rose bianche e macaron. Tra i regali ricevuti e mostrati con delle stories, tanti fiori, biglietti, dediche e palloncini.

Accanto a lei, in questa giornata speciale, come detto il marito Afrojack che l’ha coccolata e riempita di attenzioni per tutta la giornata, ma anche le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia, legatissime alla cantante.

Nei commenti al post dell’artista tanti volti Vip hanno voluto renderle omaggio nel giorno del suo compleanno. Spiccano Laura Pausini, Ludovica Pagani ma anche Simona Ventura.

Di seguito il post Instagram della Lamborghini:

