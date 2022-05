Finalmente l’ufficialità con tanto di scatto social: Elettra Lamborghini “sbarca” con la sua statua al Madame Tussauds di Amsterdam.

Una bella notizia per Elettra Lamborghini che, da qualche ora, ha ufficialmente una statua di cera che la rappresenta ad Amsterdam al Madame Tussauds. La news della realizzazione dell’opera era nota da tempo ma solamente in questi giorni è stata ufficializzata con tanto di foto condivise pubblicamente.

Elettra Lamborghini e la statua al Madame Tussauds

Elettra Lamborghini

A far vedere il risultato ufficiale del lungo lavoro di questi mesi è stata la stessa Elettra Lamborghini che sui social ha pubblicato le foto sue e della sua rappresentazione che è assolutamente fedelissima. “Tutto vero. Sono la prima italiana ad avere una statua al museo delle cere del Madame Tussauds. Grazie dell’opportunità e adesso tutti ad Amsterdam a farsi la foto con me”, ha scritto l’ereditiera e cantante su Instagram.

Sulla realizzazione dell’opera, in passato, la stessa protagonista aveva parlato di aver dovuto posare per ore e ore, immobile. Di aver scattato centinaia di foto e di essersi dovuta sottoporre ad una attenta analisi di chi doveva prenderle con esattezza le varie misure. Non solo.

La Lamborghini si era sottoposta ad una scansione in 3D per avere ulteriori dettagli per le sue forme fisiche e realizzare al meglio la statua. Per rendere tutto ancora più fedele all’originale, alcuni dettagli sono stati aggiunti a mano. Sono poi stati utilizzati capelli veri. Per una statua di questo tipo occorrono dai 6 ai 9 mesi di lavoro per un costo di circa 250 mila euro.

A giudicare dal risultato finale, sembra che l’opera sia decisamente ben riuscita. L’originale e la statua di cera sono davvero identiche e a vedere le foto fa impressione come soprattutto seno e addome siano assolutamente definiti nel minimo dettaglio.

Di seguito il post della ragazza pubblicato su Instagram:

