Prima della finale dell’Eurovision 2022 che si terrà il 14 maggio, Blanco e Mahmood hanno deciso di fare i “turisti” a Torino. Nel corso della serata i due hanno fatto un giro della città sullo stesso monopattino e cantando a squarcia gola. I fan li hanno subito riconosciuti e inseguiti e i cantanti si sono poi esibiti in Piazza Vittorio.

Mentre si disputava la simifinale del Song Contest per decretare quali Paesi potevano passare in finale, i due cantanti hanno fatto il giro turistico di Torino. Saliti sullo stesso monopattino, Blanco e Mahmood hanno cominciato a canticchiare alcune canzoni di successo italiane, tra cui i loro brani.

Ecco il video dell’esibizione

Dopo qualche minuti i fan li hanno riconosciuti e inseguiti cantando insieme a loro. A questo punto, i due artisti hanno radunato tutti a Piazza Vittorio e hanno regalato un’esibizione agli affezionati. Una nottata molto particolare e festosa quella passata dai due cantanti che si preparano alla finale dell’Eurovision.

Come riporta Fan Page: “Mahmood saliranno sul palco dell’Eurovision nella serata finale, il 14 maggio. Sono i rappresentanti dell’Italia e, essendo il nostro Paese uno dei cosiddetti “Big Five”, i giovani cantanti sono già in finale e possono ambire alla vittoria.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram