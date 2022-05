Complice una prova, tra Alessandro e Marialaura De Vitis scatta il bacio ma i concorrenti non credono alla naufraga e pensano che il suo interesse sia finto.

Durante una prova, Alessandro e Marialaura De Vitis si sono scambiati un bacio e sembra esserci molta simpatia. Gli altri naufraghi e Carmen Di Pietro però, sono convinti che l’ex di Paolo Brosio lo stia prendendo in giro e che sia tutto fatto per avere visibilità nel reality.

La reazione di Carmen Di Pietro e gli altri naufraghi al bacio

Carmen Di Pietro

Come riporta Caffeina, la prima a mostrare preoccupazione per il bacio tra il figlio e Marialaura è Carmen Di Pietro. La naufraga dichiara: “Sto valutando e se mi accorgo che lo sta prendendo in giro, mi arrabbio sul serio e questa è parola mia. Conosce troppe cose di me, è come se avesse studiato da casa un po’ il mio personaggio. Sono molto preoccupata, molti qua mi hanno avvertita di stare attenta“.

Ad aggiungersi a Carmen è la volta di Edoardo Tavassi che dichiara: “Quanto non gliene frega un c***o di Alessandro da 1 a 10? Sei stupido te? Non per Alessandro, che merita anche di meglio, ma sa troppo di strategia. Maria Laura ha fatto un discorso a Carmen, che sembrava che avesse le cose scritte sulla mano”. A questo punto interviene anche Nicolas Vaporidis che chiarisce: “Ma Alessandro mica è scemo, lo sa. Gli ho detto di stare in campana. Poi, pure che fosse, gli fa bene una mezza distrazione. Però gli ho detto di non farsi infinocchiare. E lui mi ha detto: “Non ti preoccupare perché lo so”. Non è per niente scemo. Non potrebbe essere una semplice distrazione sull’Isola, dove sta sempre a contatto con la madre?”.

A pensare che la naufraga sia falsa con Alessandro è anche Mercedesz: “Carmen si è già accorta che è tutta una finta“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG