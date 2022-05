I paparazzi non si lasciano sfuggire nulla e questa volta beccano l’ex showgirl mentre dà un bacio appassionato ad un altro uomo, i due sembrano molto innamorati.

Ambra Angiolini è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma, mentre era in atteggiamenti romantici con un altro uomo. Tra i due sembra esserci una relazione, dunque, l’ex showgirl di Non è la Rai avrebbe un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Allegri che sembra finita con un tradimento di lui, Ambra sembra di nuovo felice e serena.

Ambra Angiolini bacia un uomo misterioso: chi è?

Ambra Angiolini

Come riporta Gossip e TV: “L’attrice e conduttrice, nonché nuova giurata di X Factor, è stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna a Roma, alle prese con un dolce aperitivo. Nelle immagini Ambra scherza e sorride al suo cavaliere, al quale subito dopo dà un bacio appassionato. Al momento è ignota l’identità del nuovo fidanzato dell’Angiolini. Nelle foto i due sembrano molto presi l’uno dall’altra e dopo una chiacchierata occhi negli occhi si dirigono verso l’abitazione dell’artista.”

Ambra è stata vista per prima varcare il portone e poi subito lui con una confezione di acqua minerale, gesto che suggerisce che tra i due ci sia una relazione che va avanti da un po’. Dell’uomo non si è riusciti a capirne l’identità dalle foto, ma al momento sembra che la showgirl non ne voglia parlare. Rimane sempre molto riservata e ha sempre preferito tenere per sé la sua vita sentimentale.

Dunque, non ci sono dichiarazioni da parte di Ambra sembra che voglia tenere la relazione segreta ancora per un po’.

Riproduzione riservata © 2022 - DG