L’imprenditore ha raccontato sui social, un’esperienza toccante che ha vissuto mentre era in ospedale, dove ha visto una mamma sostenere la figlia malata terminale.

Il nipote dell’avvocato Agnelli, ha raccontato su Twitter di essersi recato in ospedale per delle visite. A quel punto avrebbe visto una scena che lo toccato profondamente, invitandolo a riflettere. Una mamma accarezzava i capelli della figlia 20enne, giovanissima ma malata terminale.

Le dichiarazioni di Lapo Elkann

Lapo Elkann

Sul post di Twitter, Lapo Elkhann scrive: “Durante esami di routine ho visto una mamma accarezzare i capelli della figlia ventenne. Lei così giovane, ma malata terminale. La mamma forte, ma con gli occhi velati dalla tristezza. Che dono la vita……che equilibrio fragile il nostro vivere. Tanti pensieri…“

Naturalmente la vicenda ha suscitato tanti commenti in cui molti utenti hanno ricordato delle loro storie toccanti. Un momento di riflessione e di ricordi preziosi condivisi sui social che invitano alla riflessione su ciò che è importante nella vita.

L’imprenditore ora vive a Lisbona con sua moglie Joanna Lemos, lontano dalla sua popolarità. Come riporta Today, l’imprenditore dichiarava:”Viviamo tra l’Estoril, dove c’è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l’Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento. Tra l’altro in Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG