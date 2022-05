Il trio di conduttori ha convinto tutti all’Eurovision 2022, la loro energia e simpatia ha riscosso tantissimo successo ma pare che tra la Pausini e Cattelan si parli di astio.

Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno raccolto il pieno di consensi al Song Contest. Alcune indiscrezioni però, parlano di astio tra la cantante e il conduttore. A La Stampa è stata dunque l’artista a chiarire in che rapporti è con Cattelan, svelando tutto e mettendo fine alle voci.

Laura Pausini smentisce le voci su Cattelan

Come riporta Libero, Laura Pausini avrebbe chiarito il rapporto con Alessandro Cattelan: “Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia”. Poi la cantante ha raccontato di aver festeggiato il compleanno del conduttore insieme alle loro figlie. Dunque, l’ipotesi che tra i due ci sia maretta è stata smentita definitivamente dalla Pausini che invece parla di una grande simpatia.

Laura ha condotto l’Eurovision benissimo ed ha brillato anche grazie ai suoi fantastici abiti. Nella prima serata ha sfoggiato tre look total pink di Piccioli, il quale dichiarava: “Per Laura ho studiato quattro look in Pink PP – ha spiegato Pierpaolo Piccioli a Vogue -. Lavorare sul monocromo consente una neutralizzazione dello sguardo e una concentrazione sui dettagli tecnici del capo: la silhouette, i tagli, la superficie, le texture, i volumi. Sono abiti che celebrano lo studio della couture. Inoltre mi piaceva l’idea sacra e profana, un omaggio al Rinascimento e allo spirito edonistico di Laura. Abbiamo progettato abiti con volumi e lavorazioni importanti. Gli abiti diventano di chi li indossa e non viceversa. Laura deve esprimere se stessa e la sua creatività, in ogni momento e senza limiti“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG