La moglie di Paolo Bonolis chiarisce i motivi per cui non tornerà al GF e poi rivela cosa ha in mente per Soleil Sorge.

Sonia Bruganelli aveva già accennato che non sarebbe tornata come opinionista al GF ma ora ne spiega le vere ragioni. Dalle sue parole emerge che non sente suo il contesto e in parte si era già notato durante il reality. La stessa opinionista è stata protagonista di una lite con Alfonso Signorini e anche le sue decisioni non sono sempre state accolte bene.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Come riporta Caffeina, come prima questione Sonia Bruganelli parla di Soleil Sorge e dei piani per il futuro: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”. Poi fa una rivelazione anche sul marito: “Di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere che sia il padre dei miei figli; è un uomo che se ci lasciassimo domani, vorrei come amico”. Sonia Bruganelli ha poi svelato che il marito è assai apprezzato dalle donne. “Ce ne sono tante che gli vanno dietro“.

E ancora: “Nessuno riuscirà a mettersi tra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me.” Poi rivela i veri motivi per cui è andata via dal GF: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG