A quanto pare la coppia dell’Isola dei Famosi sta già scoppiando, la modella è furiosa contro Roger e non sembra più intenzionata a continuare la relazione.

Estefania Bernal non sembra più intenzionata a continuare la conoscenza/relazione con Roger Balduino. La modella sarebbe rimasta delusa e contrariata da alcune dichiarazioni di Laura Maddaloni sul conto del modello. Così, nonostante il naufrago abbia scelto lei a Beatriz, la modella ha deciso di chiudere.

I motivi per cui Estefania vuole chiudere con Roger

Come riporta Fan Page, Estefania è rimasta delusa da alcune rivelazioni della Maddaloni su Roger e dichiara: “Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto. Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata. Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero. Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti.“

A quanto pare, dunque, le cose fra i due sono arrivate al capolinea ma Roger aveva addirittura violato il regolamento scrivendole un biglietto. Forse, un chiarimento dovrebbe esserci ma staremo a vedere.

