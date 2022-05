Alex Belli e Delia Duran si raccontato a Le Iene a proposito delle loro abitudini “sotto le coperte”. La coppia è senza freni.

Stesso format, cambio di coppie. A Le Iene ha avuto grande successo l’intervista sulle abitudini “intime” di qualche Vip a seguito della notizia dell’accordo pre-matrimoniale di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Prendendo spunto da quel contratto, la trasmissione Mediaset ha simpaticamente coinvolto alcuni innamorati sottoponendoli a delle domande molto private. Tra i protagonisti di questa settimana Alex Belli e Delia Duran che sono stati tra i più vivaci.

Alex Belli e Delia Duran svelano le loro abitudini intime

Alex Belli

Si parte da chi prende le iniziative “a letto” e la coppia Alex Belli e Delia Duran si mostra assai passionale dato che entrambi indicano l’altro come quello che fa la prima mossa. Sulle volte alla settimana in cui si hanno rapporti, i due hanno risposto: “Ehhhh. (ridono ndr)”. Belli sul tema precisa: “Delia è davvero molto impegnativa”.

L’intervista prosegue e i due sembrano essere molto affiatati: “Il posto più strano dove l’abbiamo fatto? In bagno in aereo”. E ancora: “La posizione preferita? La pecorina. La top posizione!”.

Sulla durata del rapporto: “30 minuti, dai”, ha detto tra le risate Belli. “15 minuti”, ha detto Delia specificando che il compagno stava mentendo per fare bella figura.

Poi ancora: “Se lui ha mai fatto cilecca? No mai”, ha rivelato la ragazza. L’intervista è poi andata avanti su temi come l’autoerotismo o la finzione a letto. In tale ottica i due hanno ammesso di praticarlo anche in presenza del partner ma di non aver mai finto stando “sotto le coperte” tra loro.

Insomma, tra i due il feeling è davvero tanto. Almeno per quanto riguarda le questioni di letto…

Di seguito il post Instagram de Le Iene con una parte dell’intervista alle varie coppie:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG