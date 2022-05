Ancora rumors di problemi tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto. Adesso, ci sarebbe anche un’auto “sequestrata”…

Quello che succede tra Charlene di Monaco e il Principe Alberto, ovviamente, lo sanno solo loro. Eppure, da mesi ormai, girano tantissime voci di dissapori. Non solo all’interno della coppia, ma in generale in famiglia. In modo particolare, adesso ci sarebbe un rapporto decisamente delicato tra la donna e la cognata Carolina.

Charlene di Monaco: tensioni e auto sequestrata

Charlene Wittstock e il principe Alberto II

Dopo le recenti indiscrezioni relative ad un presunto accordo economico per apparire insieme, arrivano altri dettagli e rumors su Charlene di Monaco e il Principe Alberto. Come è noto, la donna avrebbe lasciato il Palazzo per andare a vivere da sola. Un “permesso” che le è stato concesso ma che avrebbe radici molto profonde.

I media, infatti, parlando di tensioni tra lei e Carolina. Che tra le cognate non scorresse buon sangue era giù risaputo, ma adesso si vocifera che la figlia di Ranieri e Grace Kelly abbia fatto di tutto per estromettere l’altra.

Il magazine tedesco Bild riporta le voci secondo cui Carolina di Monaco avrebbe orchestrato la separazione tra Charlene e Alberto e avrebbe spinto il Principe ad accettare la volontà della moglie di andare a vivere lontana da Palazzo. Proprio a seguito di questa situazione, secondo il magazine LC News, il marito le avrebbe proibito di guidare il suo fuoristrada, in considerazione del fatto che la via che collega Palazzo Grimaldi alla sua residenza di Roc Angel è piena di curve pericolose.

Il motivo principale sarebbe dunque di carattere emotivo e di preoccupazione per sua moglie, ma i rumors vorrebbero un tentativo di isolare ancora di più Charlene dagli affari del Palazzo. Siamo sicuri che a questo punto le sorprese non sono ancora finite.

