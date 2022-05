Secondo le indiscrezioni ci sarebbe un accorgo milionario tra Charlene di Monaco e Alberto per farsi vedere insieme in pubblico.

Non si placano i rumors su Charlene di Monaco e Alberto II. Dalle voci sulla presunta separazione, a quelle, sempre più insistenti, di un accordo che prevederebbe un pagamento da parte dell’uomo alla compagna per farsi vedere insieme pubblicamente.

Charlene di Monaco: accordo milionario per farsi vedere con Alberto

Charlene Wittstock e il principe Alberto II

Sebbene in queste ore Charlene di Monaco sia tornata a mostrarsi in pubblico, mettendo a tacere le voci di chi l’aveva descritta come sfigurata in volto, non si placano i rumors sui rapporti ormai inesistenti o quasi, tra lei e il Principe Alberto.

I due si sono mostrati insieme ai figli in occasione della festa di Santa Devota. Per la seconda volta a distanza di una settimana, la moglie di Alberto ha quindi partecipato ad un evento ufficiale insieme ai suoi gemellini. Sebbene sia apparsa abbastanza rilassata, tra i corridoi della casa reale non ci sono bei rumors.

Alcune fonti vicino a Palazzo Grimaldi avrebbero affermato sulle pagine di Voicì una serie di dettagli piuttosto privati relativi a clausole e accordi tra appunto Charlene e Alberto per mantenere un’unione di facciata.

Alberto avrebbe firmato un documento che prevederebbe il versamento di 12 milioni di euro all’anno alla consorte che avrebbe deciso di trasferirsi in Svizzera e di recarsi a Monaco solo in occasione di eventi ufficiali che richiedono la sua presenza.

Sui figli, però, le cose avrebbero preso una piega differente con i due bimbi che dovrebbero rimanere a vivere a Palazzo Grimaldi e vedere la madre in modo libero solo in occasione delle vacanze scolastiche. Chiaramente si tratta solo di rumors senza una conferma ufficiale, ma il tutto sembra praticamente certo.

Di seguito le foto ufficiali su Instagram in occasione della festa di Santa Devota:

