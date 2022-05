Gioia e divertimento Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi nel giorno della prima comunione della loro Maria. Spazio anche ad un… tuca tuca.

La prima comunione della loro figlia Maria è stata l’occasione per prendersi la scena nel corso della festa. Parliamo di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi che hanno intrattenuto gli amici e invitati con il loro tuca tuca davvero speciale.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: tuca tuca speciale

Carmen Russo

Prima l’appuntamento in chiesa, con ogni eleganza e serietà del caso, poi, una festa “sfrenata” con amici e parenti per festeggiare la piccola Maria che aveva appena ricevuto la prima comunione. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno dato spettacolo nel corso dei festeggiamenti diventando per qualche minuto i veri protagonisti del party.

La coppia, che per l’occasione ha invitato diversi amici vip come Valeria Marini e Manila Nazzaro, ma anche Giucas Casella, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, Patrizia Pellegrino e Amedeo Goria, ha deciso di intrattenere tutti con il più classico dei “tuca tuca“. Da bravi ballerini quali sono, i due si sono scatenati nelle danze andando a conquistare ospiti e social con i loro sorrisi e la loro vivacità.

Infatti, dal profilo Instagram dei due, è possibile vedere le immagini di quei bei momenti. Lei in abito bianco, lui con un outfit più tenebroso, ma entrambi più solari che mai. Il feeling tra la coppia è sempre al massimo livello e le immagini pubbliche lo confermano. Il loro amore ha trascinato anche gli amici e gli invitati presenti che sui rispettivi account social hanno fatto vedere qualche foto in più della festa ovviamente senza dimentica la vera protagonista, la piccola Maria alla quale hanno fatto gli auguri per la prima comunione.

Di seguito il video pubblicato dalla Russo sul proprio profilo Instagram ufficiale:

