Michelle Hunziker è risultata positiva al Covid e non potrà condurre la puntata odierna di Striscia La Notizia: scelta la sostituta.

Niente Striscia La Notizia per un po’ per Michelle Hunziker. La nota presentatrice non potrà presenziare e condurre l’edizione odierna della trasmissione di Canale 5 – e si suppone sarà assente per diverse giornate – a causa della positività al Covid-19. Accanto a Gerry Scotti è stata da scelta la sostituta della svizzera.

Michelle Hunziker positiva al Covid: Valeria Graci al suo posto

Valeria Graci

A dare la news sulla nota presentatrice è stata la stessa trasmissione. Striscia La Notizia, tramite un comunicato apparso anche sui social, ha fatto sapere che Michelle Hunziker è risultata positiva al Covid, a seguito di un tampone rapido. Per questo non sarà presente accanto a Gerry Scotti, dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci, questa sera. La donna verrà sostituita da Valeria Graci.

Per la donna sarà una sorta di “promozione” dato che da tempo fa parte della squadra del tg satirico di Canale 5. La Graci collabora con Strisica sin dal 2014. I suoi servizi, in veste di inviata, sono molto apprezzati dai telespettatori. Spesso si cimenta con personaggi esilaranti come Peppia Pig o con imitazioni come quella di Ursula von Der Leyen mentre oggi si cimenterà alla conduzione accanto, come detto, a Gerry Scotti.

Da capire fino a quanto la Hunziker sarà assente, ma senza dubbio il tg satirico sarà in buone mani.

Di seguito il post con l’annuncio ufficiale di Striscia La Notizia su Instagram:

