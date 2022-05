Il divorzio tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è sicuramente tra i più famosi dello spettacolo italiano. Sul tema ha parlato la donna.

Prima l’amore, poi i problemi ed infine il divorzio, non senza polemiche. La storia tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli è senza dubbio tra le più note e chiacchierate dello spettacolo italiano. In queste ore, la donna ha voluto fare chiarezza su alcune indiscrezioni a proposito di un ricco assegno di mantenimeno che l’uomo le starebbe versando da dopo la chiusura del loro rapporto.

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli: la verità sul dopo divorzio

KATIA RICCIARELLI

Che la storia tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, specie dopo la separazione, sia stata dura e travagliata era noto. Ma che tra i due ci fossero stati ulteriori conflitti anche in chiave “economica” ancora non c’erano state conferme. Queste sono arrivate adesso dalla donna che ha spiegato a Nuovo come sono andate le cose.

Il divorzio, che si concluse nel 2007, non fu facile, anche a causa del carattere forte dei due protagonisti. In quel tempo, ma anche più di ricente, alcune voci affermavano che Katia ricevesse dodicimila euro al mese ed avesse avuto anche una specie di liquidazione definitiva di milioni di euro.

Sull’argomento l’ex soprano ha spiegato: “Al momento della separazione, in una fase interlocutoria, il tribunale mi diede un assegno di 12 mila euro mensili, percepii solo un periodo e venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio”, le parole della Ricciarelli. “Da quel momento il mio ex marito non mi ha dato più niente. Non gli ho mai chiesto niente, il mio lavoro mi consente una completa indipendenza economica di cui vado fiera”.

Insomma, da questo momento in poi, salvo una nuova risposta dell’ex marito, non dovrebbero più esserci indiscrezioni su questo tema piuttosto scottante.

Di seguito un recente intervento di Katia Ricciarelli al GF Vip, una delle ultime apparizioni in tv della donna:

