La soprano a Verissimo parla della sua esperienza al GF e di cosa le ha fatto male ma poi fa una rivelazione anche su Pippo Baudo.

In occasione di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vi 6. La soprano racconta come ha vissuto i momenti nella Casa e cosa non l’è andato giù e le ha fatto male. Poi fa anche delle rivelazioni sul suo rapporto con Pippo Baudo.

Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli

Come riporta Caffeina: “Silvia Toffanin ha chiesto alla Ricciarelli: “Pippo ti ha chiamato adesso che sei uscita?”. Katia a quel punto ha detto: “No, non credo che fosse tanto d’accordo…ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno. Katia Ricciarelli ha poi raccontato a Verissimo di un recente incontro all’Arena di Verona. I due si sono ritrovati seduti vicini alla Traviata, si sono abbracciati in modo affettuoso: “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo” ha detto Katia Ricciarelli alla Toffanin. “Ma perché hai paura del suo giudizio?”, ha chiesto la padrona di casa e la Ricciarelli ha risposto: “No! Perché io faccio quello che voglio!”.

La soprano per quanto riguarda la sua esperienza nella Casa, ammette di esserci rimasta molto male delle accuse di razzismo che le sono state rivolte. Chiaramente allude alla sua discussione con Lulù e le sorelle Selassiè di cui sono state protagoniste per molte puntate.

