Cristiano Malgioglio senza freni tra Eurovision e curiosità sugli artisti e sul rapporto con alcuni di loro: le parole.

Cristiano Malgioglio è pronto a commentare l’Eurovision 2022 insieme a Gabriele Corsi per la Rai e in occasione di una chiacchierata con Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera ha rivelato chi è il suo artista preferito e non solo.

Malgioglio: l’Eurovision, gli artisti e quell’incontro…

Cristiano Malgioglio

“Se vinceranno Mahmood e Blanco? Può succedere di tutto, già siamo andati a finire nelle televisioni di tutto il mondo, io in boxer e Gabriele in slip, guarda che meraviglia. Quest’anno non so cosa succederà, di tutto e di più vedrete. Un anno fa avevamo promesso che se avesse vinto l’Italia ci saremmo scambiati i vestiti, questa volta non posso dire cosa faremo è tutto top secret. StupenTo sarà bellissimo ve lo assicuro”, le parole di Cristiano Malgioglio sull’edizione 2022 dell’Eurovision.

Sulle canzoni in gara: “Ci sono delle canzoni che sono bellissime, delle voci straordinarie, noi dobbiamo dare la vittoria a Mahmood e Blanco, ma io poco fa ho incontrato la voce più bella, quella di Sam, il cantante inglese. Questo ragazzo si è toccato il cuore per i complimenti che gli stavo facendo”.

Un particolare aneddoto su Achille Lauro ed un particolare incontro non andato come ci si poteva aspettare: “Guarda ci siamo incontrati prima e nemmeno mi ha salutato, non mi ha visto vedrai. Spero che lasci un segno all’Eurovision, ma senza giocare ancora con le provocazioni. Lo vorrei vedere completamente diverso, anche perché quello che lui fa ora io l’ho vissuto negli anni 60 e 70. Noi dobbiamo tifare l’Italia, ma nel mio cuore rimane Sam Ryder lo dico a tutti”.

Insomma, è un Cristiano Malgioglio davvero scoppiettante. Siamo sicuri che da qui alla fine dell’Eurovisione se ne sentiranno e vedranno delle belle…

Riproduzione riservata © 2022 - DG