Dopo una furiosa lite sulla Playa, i due naufraghi si sono abbracciati in lacrime ritrovando la loro amicizia che era stata messa alla prova dagli eventi.

Nella puntata di ieri, lunedì 9 maggio, Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi hanno ritrovato la serenità. I due sono sempre stati legati da una forte amicizia ma poi una lite furiosa li ha divisi. Ora tutto sembra tornato al posto giusto e i due hanno fatto pace tra lacrime e abbracci.

Come è avvenuta la pace tra Nicolas ed Edoardo

Durante la puntata Ilary Blasi ha chiesto a Nicolas Vaporidis chi voleva rimanesse sull’Isola delle nuove arrivate tra: Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. Inaspettatamente, l’attore ha deciso di fare il nome della figlia di Eva per fare un favore ad Edoardo. Infatti, tra Mercedesz e Tavassi sembra nata una bella complicità e proprio per questo Vaporidis ha voluto che rimanesse lei. A spiegare tutto è stato lo stesso naufrago, come riporta Fan Page, rispondendo alla conduttrice che gli chiede il motivo di questa scelta: “Perché questi due sono belli insieme e perché alla fine a questo scemo voglio bene”.

A questo punto, Edoardo abbraccia Nicolas e i due scoppiano in lacrime ritrovando la loro bellissima amicizia. I due avevano infatti litigato, il fratello di Guendalina aveva accusato l’attore di pescare solo per mettersi in mostra e da qui la lite è degenerata. Edoardo ha definito Nicolas falso e poi ha detto di essere disgustato da lui. A quel punto l’attore in diretta dichiara: “Era la figura più vicina ad un amico che ho trovato qua, ci siamo confidati, io mi sono aperto e mi ha lanciato in faccia queste cose, ci sono rimasto male”.

