I due si sono innamorati a Temptation Island, lui era un tentatore e lei stava cercando di salvare la sua relazione ma ora sembra che ci siano problemi tra la coppia.

A quanto pare, Luciano Punzo ha confermato la crisi con Manuela Carriero. In queste ore i due hanno parlato sui social dei loro problemi di coppia, dichiarando che le cose non vanno ma che non c’è stato nessun tradimento. I due si sono innamorati nel programma, Manuela ha lasciato il suo ex compagno Stefano Sirena per vivere la sua storia d’amore con il tentatore.

I motivi della crisi tra Luciano e Manuela

Come riporta Fan Page, Luciano Punzo ha spiegato su Instagram i motivi della crisi con Manuela: “In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale.

Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei. Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio”.

Anche la Carriero ha confermato tutto: “Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri messaggi dove mi chiedete cosa succede. È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”.

