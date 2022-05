Nella puntata di ieri, tra i concorrenti mancava il cantante che negli ultimi giorni non è stato bene a causa di un’infezione.

La puntata di lunedì 9 maggio ha un altro colpo di scena. Blind non è presente tra i naufraghi, il motivo lo spiega Alvin con una comunicazione all’inizio della puntata. Il cantante non è stato bene a causa di un’infezione ed ora è in infermeria per accertamenti e cure.

Alvin parte subito con una comunicazione importante: l’assenza di Blind tra i concorrenti. Come riporta Fan Page l’inviato dichiara: “Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata“. Alvin poi tranquillizza lo studio: “Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo, anzi, l’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo“.

Nulla di grave per il cantante quindi, che dopo i doverosi controlli potrebbe tornare alla Palapa addirittura dalla prossima puntata. Dopo 50 giorni di permanenza spesso capitano di questi problemi ai naufraghi e anche la scorsa edizione non sono mancati abbandoni ed infortuni proprio per motivi di salute. Il cantante ha da poco anche avuto dei problemi con sua madre che l’ha accusato di dire falsità su di lei. A difenderlo però è intervenuto suo padre: “Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse. […] Lui è un figlio dal cuore generoso. Al suo ritorno da XFactor ha aiutato chi poteva.“

