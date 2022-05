L’imprenditrice è ancora al centro delle polemiche dopo il suo discorso sulle donne e il loro rapporto con il lavoro, ora pubblica un nuovo comunicato stampa che non ha avuto l’effetto sperato.

Elisabetta Franchi è al centro di una vera e propria bufera social per alcune dichiarazioni sulle donne e il lavoro. L’imprenditrice ha deciso di pubblicare un nuovo comunicato stampa dove si scusa e spiega le sue ragioni. Anche questo però, è risultato essere vano e il web non l’ha ancora scusata.

Le dichiarazioni di Elisabetta Franchi

Come riporta Velvet Gossip, Elisabetta Franchi ha pubblicato un nuovo comunicato: “Lavorare nel mondo della moda richiede disponibilità, reperibilità, ritmi serrati, dedizione e spesso tutto ciò coincide con grandi rinunce riguardo alla propria sfera privata. Quelle che io per prima come capo d’azienda ho dovuto fare“. E ancora: “Solitamente si arriva a un ruolo dirigenziale, che è diverso da quello manageriale, dopo anni di esperienza sul campo e spesso coincide con gli ‘anta’. Ma questo vale anche per gli uomini“.

L’imprenditrice ha poi sottolineato che la sua azienda è formata per l’80% di donne giovani e ribadisce che molto spesso sono costrette a scegliere tra maternità e lavoro a causa dello stato che non garantisce aiuti. Dunque, Elisabetta Franchi tenta di giustificare le sue ultime dichiarazioni ma non sembra che la polemica si sia placata ugualmente.

A difendere la stilista è intervenuta Sonia Bruganelli che ha dichiarato: “Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG