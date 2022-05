Tra la modella e il naufrago le cose si sono incrinate dopo l’arrivo di Beatriz in Playa, ora Estefania sembra molto arrabbiata e poco incline nei confronti di Roger.

L’arrivo dell’ex di Roger ha destabilizzato l’equilibrio della coppia. Il modello è stato incerto per alcuni giorni tra Beatriz ed Estefania e questo non è piaciuto alla modella che ora ha messo in chiaro delle cose. Tra loro sembra esserci un momento di crisi perchè la naufraga non ha digerito il comportamento di Balduino.

Le dichiarazioni di Estefania

Ilary Blasi

Roger ha inviato un messaggio in una bottiglia per Estefania, violando il regolamento. Ilary Blasi esordisce così, come riporta Caffeina: “C’è un naufrago che ha violato il regolamento e adesso vi spiego tutto. In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito dell’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni. Rido poco Roger, perché noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso un’infrazione. Sai di cosa parlo sono sicura, non ti viene in mente niente? Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania su Playa Sgamada. Sai che noon si può fare questa cosa?”

Il modello si scusa con la conduttrice che legge il messaggio nella bottiglia rivolto ad Estefania: “Ciao Leoparda, mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte, mi manchi te. Ti aspetto qua sulla nostra isola!“. Non sembra che il messaggio abbia avuto l’effetto sperato, tanto che Estefania dichiara: “L’ho letto il messaggio però ci sono state alcune cose che mi ha detto Laura che non mi sono piaciute. Il discorso di Beatriz, invece, dobbiamo ancora chiarire, io infatti sono venuta qua senza la collana perché alcune cose che ha detto non mi sono piaciute. Qui tutto può succedere davvero!“

Riproduzione riservata © 2022 - DG