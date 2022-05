L’imprenditrice è stata al centro della polemica negli ultimi giorni per delle dichiarazioni sulle donne e il suo modo di assumere, i vip non hanno reagito bene alle sue parole.

Elisabetta Franchi ha generato una vera e propria bufera mediatica con le sue parole. L’imprenditrice ha raccontato di assumere solo donne dai 40 anni in sù, perchè hanno già figli e hanno realizzato già le naturali tappe della vita. Queste dichiarazioni non sono piaciute a molti vip che hanno replicato in modo durissimo.

Da Alessandro Gassmann a Marianna Madia: le reazioni dei vip alle parole di Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi, come riporta Sky TG24 aveva dichiarato: “Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta e un investitore investe, tempo energia e danaro. Io oggi le donne [nelle posizioni cruciali] le ho messe, ma sono anta (over 40, ndr) – se dovevano sposarsi, si sono già sposate, se dovevano fare figli hanno fatto figli... Io le prendo che hanno fatto i giri di boa e lavorano H24“.

Alessandro Gassmann

A queste parole il primo a replicare è stato l’attore che su Twitter ha scritto: “Mi auguro che tutte le clienti under 40 della #Franchi cessino di acquistare i suoi prodotti, perché troppo occupate in altro“. Marianna Madia si aggiunge e scrive: “Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel complesso più avanti di così, anche se le carenze di welfare sono ancora davvero troppe“.

Ad indignarsi per le parole dell’imprenditrice anche Selvaggia Lucarelli: “Qui la lunare intervista a Elisabetta Franchi sulle donne e il lavoro a un evento organizzato da @ilfoglio_it e @PwC_Italia. Roba che l’intervista a Lavrov in confronto è stata un esercizio di mastodontico giornalismo.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG