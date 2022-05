Il cantante ha soccorso una ragazza dopo che è stata molestata a Roma, cercando di tranquillizzarla e chiamando i soccorsi.

Erano le quattro del mattino quando Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, ha soccorso una ragazza appena molestata. Il cantante stava cercando di rassicurarla in via di Portonaccio, dove la vittima era in stato di shock e piangeva.

Leo Gassman soccore una ragazza molestata: le sue parole

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il racconto della ragazza soccorsa dal cantante. La giovane è stata molestata da uno sconosciuto ma è riuscita a scappare mettendosi in salvo. Leo Gassman l’ha trovata spaventata mentre piangeva e si è avvicinato per soccorrerla. L’artista ha poi raccontato sui social: “Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto. Questa notte io e alcuni passanti abbiamo prestato aiuto a una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un giovane di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito”.

Gassman, come riporta Sky TG 24, dichiara di aver chiamato “la polizia e un’ambulanza che ha portato via la ragazza per accertamenti”. Il papà Alessandro, sempre sui social, commenta: “Sono un padre fortunato. Grande amore mio, fiero di te”. La triste vicenda ha segnato profondamente il cantante che non ha esitato un momento a soccorrere quella ragazza in difficoltà. Un gesto che Alessandro ha voluto lodare perchè fiero di suo figlio.

