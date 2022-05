Dopo Clementino, anche la conduttrice è risultata positiva al Covid dunque salta la puntata di questa sera ma a sostituirla ci sarà Maurizio Casagrande.

Lorella Boccia lo ha comunicato sui social rassicurando però i fan di stare bene. La sua positività al Covid le farà saltare la puntata di Made in Sud. Prima di lei anche la sua spalla destra, Clementino, è risultato positivo ed è stato sostituito da Maurizio Casagrande, alla conduttrice toccherà la stessa sorte.

L’annuncio di Lorella Boccia

Come riporta Fan Page, Lorella Boccia ha annunciato sui social la sua positività al Covid: “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Sono risultata positiva martedì mattina. I primi giorni sono stati tremendi, ma adesso sto molto bene, quindi non vedo l’ora di tornare. Grazie a tutti per i messaggi, sia qui che in privato.“

Intanto, Made in Sud sta riscuotendo molto successo in termini di ascolti, Nando Mormone lo ha confermato: “Abbiamo raddoppiato gli ascolti della rete, sia nella prima che nella seconda puntata, anche se nella seconda abbiamo perso qualcosa. In più siamo partiti nei giorni festivi, Pasquetta e Liberazione, mi dite quali sono i dati migliori di questi se ci chiamano per ringraziarci?”. Lorella in ogni caso sta bene, non ha sintomi importanti e potrebbe tornare in pista molto presto. Nel frattempo si godrà la compagnia della sua bambina e della sua famiglia.

