Feste sfrenate, foto tenerissime, litigi e un tapiro d’oro inaspettato: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Sabato 7 maggio, la conduttrice più amata della tv ha spento 65 candeline. Per l’occasione ha deciso di organizzare un party sfrenato a Milano con tantissimi vip: Valeria Marini ad Antonella Elia, da Gabriel Garko a Massimo Boldi. Domenica è stata la festa della mamma e per l’occasione, Georgina ha pubblicato la prima foto della piccola Bella. Non è mancato anche il Tapiro d’oro a Sgarbi per la lite con Mughini e tanto altro.

Le news di gossip del weekend

Un weekend corposo di gossip questo che inizia con la festa sfrenata di Barbara D’Urso che ha compiuto 65 anni. Certo, l’età non è un problema per la conduttrice che è sempre vitale e in ottima forma. La D’Urso ha sfoggiato un tubino di paillette nero che disegna il suo incredibile fisico e poi ha festeggiato con i suoi “vipponi” preferiti: Valeria Marini, Antonella Elia, Gabriel Garko, Massimo Boldi e tanti altri. Un party sfrenato a Milano che dimostra che l’età è solo un numero.

Mentre Barbarella festeggiava il suo compleanno, il giorno dopo tutta Italia onorava la festa della mamma. In occasione di questo evento, Georgina Rodriguez ha mostrato per la prima volta la foto della piccola Bella. La piccola è appena nata nelle immagini ed è sorridente con un bellissimo cappellino rosa. Dopo il lutto per la scomparsa di suo figlio, la bella Georgina sembra trovare conforto dalla sua bambina.

Dopo che questo dolcissimo momento, si passa a qualcosa di più “litigioso”. Infatti, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro a Vittorio Sgarbi dopo la rissa con Mughini al Maurzio Costanzo Show. Il critico d’arte, come riporta Gossip e Tv, ha dichiarato: “Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini. Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo“.

Un’altra incomprensione è accaduta tra Maria Venier e Manuel Bortuzzo. La conduttrice ha annullata l’ospitata del nuotatore e di suo padre Franco all’ultimo momento, togliendo dalla scaletta la loro intervista. Il motivo è che la zia Mara non avrebbe gradito le parole dell’ex gieffino su Lulù e lo stesso Manuel lo conferma sui social rispondendo a un commento. Insomma sembra che Bortuzzo non abbia affatto gradito il gesto di Mara nei suoi confronti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG