Dalla squadra per cui fa il tifo ad alcune curiosità sulla sua vita privata: scopriamo cosa c’è da sapere sul modello Luciano Punzo.

Classe 1994, nato il 26 marzo, sotto il segno dell’Ariete, Luciano Punzo è originario di Napoli (è nato a San Giorgio a Cremano) e la carriera di modello sembra davvero calzargli a pennello. Ha iniziato nel 2017 quando ha vinto, quasi per gioco, il titolo di Mister Italia Campania e ha fatto un balzo in avanti nel 2020, quando lo abbiamo visto a Pechino Express in coppia con il suo amico Gennaro Lillio.

Non solo, perché nell’estate del 2021 è tornato in televisione in qualità di tentatore di Temptation Island, dove ha trovato l’amore. Infine un anno più tardi entra nella casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello Vip. Scopriamo alcune curiosità su Luciano Punzo

Chi è Luciano Punzo (e dove vive) ?

Ha deciso d’intraprendere la strada di modello dopo aver preso parte per puro caso a un concorso cui si era candidato suo fratello e che lui aveva solamente accompagnato. Un’organizzatrice lo ha convinto a candidarsi e alla fine si è aggiudicato la vittoria, motivo per cui ha deciso di continuare su questa strada.

Il suo trampolino di lancio è stato Mister Italia, nel 2017. Nel suo discorso di ringraziamento dopo la vittoria del titolo di più bello d’Italia ha ringraziato calorosamente la sua famiglia, a cui è molto legato e che lo ha strenuamente sostenuto.

Alla mamma, in particolare è solito dedicare parole molto dolci anche sui social: “Mamma tu sei tante cose messe insieme, sei la mia forza, il mio coraggio, il mio punto di riferimento se la persona che mi capisce e quando mi vede perso, smarrito, solo, tu sei già lì pronta a donarmi la tua forza“.

Nel 2020 un altro passo avanti nella sua carriera: lo vediamo a Pechino Express in coppia con Gennaro Lillio (sono I Guaglioni). Non sappiamo però nulla sui cachet.

Dalle informazioni sui social dovrebbe vivere a Napoli. Non ci sono invece quelle relative ai suoi guadagni.

La vita privata di Luciano Punzo

Per essere un millennial, non ama molto condividere sui social network troppe foto delle proprie giornate, anche su Instagram. Anche sulla propria vita privata il modello ha preferito mantenere sempre il totale riserbo. Ha una figlia di nome Eva avuta da Valeria Iacomino: la bimba è spesso protagonista dei suoi scatti Instagram. Quando ha partecipato, nel 2021, a Temptation Island, lo ha fatto da single. Proprio in quell’occasione ha trovato l’amore: è infatti riuscito a conquistare Manuela Carriero, con cui è attualmente fidanzato.

Chi è la fidanzata di Luciano Punzo?

Manuela Carriero, classe 1990, è diventata nota al pubblico tv per aver preso parte a Temptation Island 2021, in coppia con il suo fidanzato Stefano. Nel corso del reality, però, ha lasciato il fidanzato e ha trovato l’amore in Luciano Punzo, tentatore single del programma. I due vivono insieme, anche se è noto che non sempre sia stato rose e fiori per loro, con una crisi avvenuta ma che sembra essere, almeno guardando i social, superata.

5 curiosità su Luciano Punzo

– Tra i suoi idoli ci sono Massimo Troisi e Gabriel Garko. Il primo è originario della sua stessa città natale, San Giorgio a Cremano, il secondo è stato anche lui vincitore di Mister Italia. Coltiva il sogno di diventare anche lui un attore come loro.

– È tifoso dell‘Inter, ma uno dei suoi idoli del mondo del calcio è Cristiano Ronaldo.

– Ha diversi tatuaggi. Sul polso campeggia la scritta “Smile”

– Ama molto lo sport e frequenta la palestra quotidianamente. Inoltre gli piace sciare.

– Il suo cantante preferito è il rapper Rocco Hunt.

