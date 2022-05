Grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021 l’Eurovision 2022 è arrivato in Italia: ecco dove vederlo in TV e in streaming.

Inizia martedì 10 maggio con la prima semifinale, due giorni dopo, giovedì 12 maggio, ci sarà poi la seconda semifinale e, infine, sabato 14 maggio sarà il giorno della finalissima dove si scoprirà anche il nome del cantante, della cantante o del gruppo vincitore: parliamo dell’Eurovision 2022. Grazie al successo dei Maneskin nella scorsa edizione con la loro Zitti e buoni, l’Eurovision Song Contest 2022 quest’anno è organizzato e ospitato dall’Italia e la sede scelta è Torino.

Dove vedere l’Eurovision 2022 in streaming e in TV

Tutti i biglietti messi a disposizione per le semifinali, per la finale e anche per le prove sono andati a ruba in pochissimo tempo, ma è ovviamente possibile vedere in diretta in TV l’Eurovision 2022. Dove? Su Rai 1 che, sabato 14 maggio trasmetterà l’evento in prima serata con uno speciale condotto da Gabriele Corsi e da Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico.

Chi non avrà la possibilità di seguire la diretta in TV, può comunque vedere l’Eurovision in streaming. Dove? Ovviamente sulla piattaforma della Rai, RaiPlay a cui è possibile accedere da computer, smartphone, tablet oltre che dalla Smart TV. Non solo verrà trasmesso l’evento in diretta ma su RaiPlay sarà poi possibile rivederlo quando si vuole in replica.

Eurovision 2022: i cantanti

A rappresentare l’Italia all’Eurovision 2022 saranno i vincitori del Festival di Sanremo, Blanco e Mahmood, con la loro Brividi. Ci sarà poi anche un altro cantante italiano in gara ma che rappresenterà invece il San Marino: parliamo di Achille Lauro che si esibirà con la sua Stripper.

Ogni nazione europea sarà rappresentata da un cantante o da un gruppo. Per via della guerra in Ucraina è stata esclusa dalla manifestazione la Russia.

