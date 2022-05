Ecco dove vedere in diretta tutte le tappe (con gli orari) del Giro d’Italia 2022 in TV e in streaming: si parte il 6 maggio, l’arrivo il 29.

Venerdì 6 maggio inizia il Giro d’Italia 2022. La grande classica del ciclismo parte quest’anno dall’Ungheria, la prima delle 21 tappe previste è infatti da Budapest a Visegrad. Domenica 29 maggio il Giro concluderà con la tappa di Verona nella quale verrà proclamato il vincitore della Maglia Rosa. Vediamo allora dove vedere il Giro d’Italia 2022 in TV e in streaming.

Dove vedere il Giro d’Italia 2022 in streaming e in TV

Anche il Giro d’Italia 2022, come nelle precedenti edizioni, è di casa sulla Rai. Tutte le tappe sono infatti trasmesso in diretta da Rai 2 e Rai Sport (non manca poi la radiocronaca su Rai Radio 1). Ma dove vedere il Giro d’Italia 2022 in streaming gratis? Ovviamente la piattaforma RaiPlay, accessibile sia da computer che da tablet e smartphone (oltre che da Smart TV) trasmette in diretta tutte le tappe.

Vincenzo Nibali

Oltre che dalla Rai, il Giro d’Italia 2022 in diretta TV è trasmesso anche da Eurosport 1. Anche in questo caso non manca la diretta streaming del Giro d’Italia 2022: gli abbonati alla piattaforma Discovery + non dovranno fare altre che collegarsi e potranno vedere tutte le tappe.

Giro d’Italia 2022: le tappe e gli orari delle dirette TV

Ecco quali sono tutte le 21 tappe del Giro d’Italia 2022 e gli orari delle dirette TV:

Budapest-Visegrad (195 km), venerdì 6 maggio dalle 12:10

Budapest-Budapest (cronometro 9,2 km), sabato 7 maggio dalle 13:50

Kapsovar-Balatonfured (201 km), domenica 8 maggio dalle 13:00

Avola-Etna Rifugio Sapienza (170 km), martedì 10 maggio dalle 12:15

Catania-Messina (174 km), mercoledì 11 maggio dalle 11:20

Palmi-Scalea Riviera dei Cedri, (192 km), giovedì 12 maggio dalle 12:25

Diamante-Potenza (196 km), venerdì 13 maggio dalle 11:30

Napoli-Napoli (Procida Capitale Italiana della Cultura, 153 km), sabato 14 maggio dalle 13:25

Isernia-Blockhaus (189 km), domenica 15 maggio dalle 11:30

Pescara-Jesi (196 km), martedì 17 maggio dalle 12:20

Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203 km), mercoledì 18 maggio dalle 12:10

Parma-Genova (202 km), giovedì 19 maggio dalle 11:40

Sanremo-Cuneo (150 km), venerdì 20 maggio dalle 13:10

Santena-Torino (147 km), sabato 21 maggio dalle 13:10

Rivarolo Canavese-Cogne (178 km), domenica 22 maggio dalle 13:00

Salò-Aprica (Sforzato Wine Stage, 202 km), martedì 24 maggio dalle 10:50

Ponte di Legno-Lavarone (168 km), mercoledì 25 maggio dalle 12:20

Borgo Valsugana-Treviso (151 km), giovedì 26 maggio dalle 13:30

Marano Lagunare-Santuario di Castelmonte (177 km), venerdì 27 maggio dalle 13:00

Belluno-Marmolada Passo Fedaia (167 km), sabato 28 maggio dalle 12:00

Verona-Verona (cronometro 17,1 km), domenica 29 maggio dalle 13:30

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG