Ecco come vedere RaiPlay sulla vostra TV: sulla piattaforma streaming della Rai sono presenti tanti film, fiction e programmi.

Film, fiction, programmi vari: sono davvero tanti i contenuti disponibili su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai che permette, gratuitamente, di vedere o rivedere tutto ciò che va in onda nei tre canali principali della TV di Stato: Rai 1, Rai 2 e Rai 3. In pratica, se vi siete persi una puntata della vostra fiction preferita o qualsiasi altro programma, potete facilmente recuperarla accedendo proprio a questa piattaforma streaming. Vediamo ora proprio come si fa ad accedere a RaiPlay e vedere tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma streaming.

Come vedere RaiPlay su Smart TV

Per i possessori di una Smart TV, vedere RaiPlay è davvero semplice: basterà infatti sintonizzarsi su uno tra Rai 1, Rai 2 o Rai 3, attendere che sullo schermo compaia il pallino blu e premere il pulsante dello stesso colore sul proprio telecomando: vi si aprirà la schermata principale con il menù della piattaforma streaming.

Telecomando e schermo TV

Se non vi dovesse apparire nessun pallino colorato sullo schermo, potete provare ad accedere al menù della vostra Smart TV premendo il tasto Home e cercare l’App di RaiPlay. A quel punto, se vi state chiedendo, per esempio, come vedere i film su RaiPlay, sappiate che vi basterà selezionare il contenuto desiderato e premere il tasto Ok.

Come vedere RaiPlay senza Smart TV

Anche chi non ha una Smart TV può comunque vedere RaiPlay. Come fare? Collegando al vostro televisore non Smart un dispositivo come l’Amazon Fire Stick e il Google Chromecast che rederà Smart la vostra TV collegandola a internet.

Oppure potrete vedere RaiPlay anche tramite l’App per smartphone o tablet ma anche collegandovi con il vostro computer al sito ufficiale di RaiPlay. Ricordiamo che tutte queste opzioni sono completamente gratuite: la piattaforma streaming della Rai, infatti, non è a pagamento.

