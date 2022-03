Forte del successo riscosso con la stagione d’esordio, Sex Life 2 sarà realizzata e l’approdo in Italia è praticamente scontato.

Bando ai convenevoli: Sex Life 2 sarà girato! Attraverso un comunicato, Netflix ha rinnovato ufficialmente la serie tv, spinta dall’eccellente responso di pubblico. Tratta dal romanzo 44 Capitoli su 4 Uomini dell’autrice americana BB Easton, le vicende hanno saputo catturare l’interesse di milioni di appassionati in tutto il mondo. Lunedì 27 settembre 2021 il gigante dello streaming ha annunciato che ci sarà un secondo ciclo di episodi ed è tempo di provare a capire cosa ci aspetta dello show.

Sex Life 2: a quando l’uscita in Italia?

Le riprese della S1 sono state posticipata per via dell’emergenza Covid e hanno preso il via a fine agosto 2020 per poi concludersi a inizio dicembre. Lo scorso 7 febbraio è stato dato il primo ciak della season 2 e, salvo eventuali rinvii, i lavori si concluderanno il 6 maggio. Il rilascio delle puntate avverrà presumibilmente nel corso del 2022 su Netflix, anche in Italia.

Sex Life 2: la trama

Il racconto verte su un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo passato, che dà un provocatorio sguardo all’identità e al desiderio femminile. Il finale della S1 ha lasciato parecchie questioni in sospeso circa il triangolo tra Cooper, Billie e Brad. Detto ciò, il prodotto televisivo potrebbe andare avanti a prendere ispirazione dal libro di Easton.

A fronte dell’ottimo riscontro commerciale, la scrittrice ha espanso l’universo narrativo con ben quattro spin-off, ognuno incentrato su uno dei personaggi della “opera magna”. I prossimi appuntamenti potranno andare avanti a introdurre delle ulteriori new entry provenienti dal passato della protagonista Billie: i fan del franchise letterario sono pronti a scommettere su chi!

Il cast di Sex Life 2

I quattro volti principali riprendono gli stessi ruoli. Nello specifico, si tratta di Sarah Shahi (Billie Connelly), Mike Vogel (Cooper Connelly), Adam Demos (Brad Simon) e Margaret Odette (Sasha Snow). Tornano, inoltre, Jonathan Sadowski (Devon) e Lin Jun Li (Francesco). In merito agli ingressi, ci sono da segnalare cinque nuove aggiunte: Cleo Anthony che dà corpo a Kam; Craig Bierko nei panni di Mick; Dylan Bruce, sotto le sembianze di Spencer; Wallis Day nella parte di Gigi; Darius Homayoun nelle vesti di Majid.

Sex Life 2: il trailer

Ovviamente, allo stato attuale non è disponibile nessun trailer della S2. Per ingannare un po’ l’attesa accontentiamoci del filmato promozionale della season 1:

Le location di Sex Life 2

Malgrado le vicende siano ambientate a New York e nel Connecticut, le riprese della S1 hanno avuto luogo in Canada, a Toronto. Per quanto riguarda gli interni la scelta è ricaduta sui Dixie Studios, siti poco fuori città. Relativamente agli esterni, la troupe si è servita del centro urbano per replicare Manhattan.

