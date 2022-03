Siete grandi appassionati di sport e non volete perdervi nessun evento? Ecco allora come vedere Eurosport, il canale fa giusto per voi.

Se siete dei grandi appassionati di sport e non volete perdervi proprio nessun evento, uno dei canali che deve essere inserito nella lista dei preferiti del vostro televisore è senza dubbio Eurosport. Dal basket al ciclismo, sono davvero tante le manifestazioni sportive trasmesse in esclusiva da questo canale. Ma come si fa a vedere Eurosport? Non è uno dei canali che troviamo nel digitale terrestre ma è incluso nel pacchetto Sky ma si può vedere anche in altri modi. Vediamo ora quali.

Come vedere Eurosport su Sky

Nel caso in cui abbiate un abbonamento a Sky, vedere Eurosport è davvero molto semplice. I due canali Eurosport 1 e Eurosport 2 sono infatti inclusi nel pacchetto e li potete trovare ai canali 210 e 211. Basterà sintonizzarsi su questi canali e potrete fruire facilmente dei suoi contenuti.

Come vedere Eurosport senza Sky

Come vedere Eurosport su Smart TV se non si ha l’abbonamento a Sky? Anche in questo caso è molto semplice ma è necessario comunque sottoscrivere un abbonamento, per esempio a TIMVision Plus. Sulla piattaforma streaming di TIM, a cui si può accedere dalla Smart TV, sono infatti presenti anche i due canali Eurosport.

C’è anche un’altra App che permette di vedere i due canali sulla Smart Tv: parliamo di Dazn. Come vedere Eurosport su Dazn? Anche in questo è necessario per prima cosa sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming, una volta abbonati potrete accedere ai vari contenuti disponibili e troverete anche Eurosport.

Ma Eurosport può essere visto anche sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player (il costo è di 7,99 euro per un mese, 49,99 euro per un anno). E come vedere Eurosport in chiaro? Purtroppo quest’ultima soluzione non è possibile.

