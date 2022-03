Una giornalista disposta a tutto per la carriera implicata in un episodio di omicidio. Le premesse di Misty sono elettrizzanti!

Andate pazzi per le produzioni Made in Korea? Allora Misty può fare al caso vostro! Trasmessa originariamente su JBTC nel 2018, la serie televisiva è approdata anche nei nostri patri confini, sull’onda del successo di Squid Game. Non a caso, i diritti se li è accaparrati Netflix, molto attenta ai titoli internazionali, in particolar modo se provenienti dallo Stato asiatico. D’altronde, gli eccezionali numeri conseguiti con il principale artefice del fenomeno lo impone. Andiamo a scoprire tutto ciò che è noto sullo show, analizzando la trama, il cast e tutte le altre info in proposito.

Misty: la trama

Go Hye-ran è l’anchorman del notiziario delle nove dell’emittente JBC. Una donna particolarmente ambiziosa, tanto che, dieci anni prima, scaricò il suo squattrinato partner, Lee Jae-young, per unirsi in matrimonio con il procuratore Kang Tae-wook. La loro relazione coniugale non ha mai fatto perno sull’affetto reciproco e, malgrado l’uomo ami la consorte, i due vivono da separati in casa, soprattutto dopo che lei ha abortito pur di non sacrificare la sua carriera.

Giornalista, intervista, stampa

Sentendosi minacciata sul posto di lavoro dalla più giovane e spigliata Han Ji-won, la conduttrice decide di procurarsi un’intervista esclusiva con il golfista che si è appena aggiudicato un prestigioso titolo in America, Kevin Lee. La attenderà, però, una sorpresa: la stella dello sport è in realtà Jae-young. Quando morirà in un incidente stradale, i sospetti della polizia ricadranno su Hye-ran, la principale sospettata del caso.

Il cast di Misty

Il personaggio di Go Hye-ran è portato in scena da Kim Nam-joo e Park Shi-woo (in età adolescenziale). Due sono pure gli interpreti di Seo Eun-joo, ovvero Jeon Hye-jin e Park Ga-ram, e Ha Myung-woo, impersonato da Im Tae-kyung e Seo Ji-hoon, rispettivamente nelle versioni adulta e teenager. Completano il cast principale: Ji Jin-hee (Kang Tae-wook), Go Joon (Lee Jae-young/Kevin Lee), Jin Ki-joo (Han Ji-won), Ahn Nae-sang (Detective Kang Ki-joon).

Misty: il trailer

A ridosso della messa in onda è uscito il teaser trailer. Lo trovate qui sotto:

Le location di Misty

Le riprese hanno avuto luogo in Corea del Sud (soprattutto) e in Thailandia.

