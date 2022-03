Tre personaggi femminili sul punto di tagliare un traguardo molto importante nella loro vita: ecco di che cosa parla Trentanove!

Squid Game è servito da apripista per le serie coreane. E ora Netflix non sembra proprio più avere intenzione di fermarsi, dati quanti prodotti provenienti dallo Stato asiatico ha già rilasciato sulla sua piattaforma, a livello mondiale. Stavolta approfondiremo Trentanove, uno show nuovo, nuovo con le caratteristiche idonee ad attirare soprattutto gli appassionati del dramma. Composto in totale da 12 episodi, vede al centro della scena rigorosamente personaggi femminili, sul punto di tagliare un traguardo molto importante nelle loro vite. Ecco di che cosa stiamo parlando!

Trentanove: la trama

Lo show è incentrato su tre differenti protagoniste, ognuna di trentanove anni (da qui il titolo dell’opera…), amiche tra loro. Cha Mi-jo è di ricca famiglia e lavora come dermatologa presso la clinica dei suoi nel quartiere chic di Gangnam, a Seoul. Si tratta di una donna saggia e premurosa, disposta a combattere le ingiustizie e brava a farsi rispettare. Jung Chan-young è un’insegnante di recitazione, mentre la terza, Jang Joo-hee, è la responsabile del settore cosmetico di un grande magazzino sito in città. Le tre amiche si confrontano e vivono, una accanto all’altra, i rispettivi amori, problemi e vicende irrisolte, che siano in ambito familiare o relazionale.

Il cast di Trentanove

I ruoli principali sono stati affidarti a Son Ye-jin (Cha Mi-jo), Jeon Mi-do (Jung Chan-young) e Kim Ji Hyun (Jang Joo Hee). Nel cast figurano anche Yeon Woo-jin, nei panni di Kim Sun-woo, un dermatologo tornato nella terra madre dopo essere emigrato negli USA all’epoca dell’università. Lee Moo-saeng è Kim Ji-seok, il calmo e premuroso CEO di Camp Entertainment, il quale conosce Cha Mi-jo dai tempi della scuola. Infine, Lee Tae-hwan è lo chef Park Hyun-joon, gestore di un ristorante a Chinatown.

Trentanove: trailer

Il trailer di Thirty-nine è stato condiviso su tutte le principali piattaforme da Netflix. Lo potete guardare qui sotto:

Le location di Trentanove

Scarseggiano le informazioni a riguardo. Genericamente si parla di Corea del Sud come luogo della produzione, senza dettagli aggiuntivi. Le riprese sono iniziate ad agosto 2021.

