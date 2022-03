Toni Collette è il volto di punta della nuova miniserie Frammenti di lei. Ecco tutto quel che sappiamo sulla produzione di Netflix.

Creata da Charlotte Stoudt, la stessa mente dietro Homeland e Fosse/Verdon, è arrivato il 4 marzo 2022 su Netflix la nuova serie tv in 8 episodi Frammenti di lei (Pieces of Her). Il thriller-drama è la trasposizione sul piccolo schermo dell’omonimo romanzo di Karin Slaughter ed è prodotto dalla Made Up Stories di Bruna Papandrea, già reduce da successi quali The Undoing e Big Little Lies. Entriamo nel dettaglio sulla trama, il cast, le location, accompagnando il tutto con il trailer di lancio.

Frammenti di lei: la trama

Ciak cinematografico

“In una tranquilla cittadina della Georgia, un atto di violenza gratuita provoca un’inaspettata catena di eventi per la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura – recita la sinossi –. Nel tentativo disperato di ottenere delle risposte, Andy parte per un pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti avvicinandosi sempre più al cuore oscuro e nascosto della sua famiglia”.

Il cast di Frammenti di lei

La squadra di interpreti è capitanata da Toni Collette (icona del grande schermo, basti pensare che ha preso parte a film con Hugh Grant e Robin Williams), la quale veste i panni della protagonista Laura Oliver, mentre la figlia Andy è portata in scena da Bella Heathcote. Un’altra figura rilevante è quella di Gordon Oliver, ex marito di Laura che cresce Andy come fosse sua figlia: ad assumerne le fattezze è Omari Hardwick. Per quanto riguarda gli altri personaggi sono presenti Terry O’Quinn, Jessica Barden, Davide Wenham, Joe Dempsie, Calum Worthy e Gil Birmingham. La regia è di Minkie Spiro, già alle prese con alcune puntate di Downtown Abbey, Fosse/Verdon e Il complotto contro l’America.

Frammenti di lei: il trailer

In prossimità della data di uscita, Netflix ha rilasciato il teaser trailer. Lo proponiamo qui sotto:

Le location di Frammenti di lei

Nonostante sia ambientato in Georgia, la maggior parte delle scene è stata girata a Sidney, in Australia, incluso il sobborgo di Camperdown.

