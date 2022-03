Con il Geordie Show 2022 si è arrivati alla ventiduesima edizione del reality inglese: ecco tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Negli Stati Uniti si chiama Jersey Show e negli anni ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo (anche in Italia), in Europa si chiama invece Geordie Show ed è un reality show inglese con protagonisti un gruppo di ragazzi e ragazze. Il programma è una sorta di dating show a eliminazione, in cui i concorrenti che non riusciranno a interagire in maniera profonda con gli altri e a creare le giuste connessioni (in pratica quelli che si troveranno meno bene con il resto del gruppo) verranno eliminati. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul Geordie Show 2022, la ventiduesima edizione del programma.

Geordie Show 2022: dove vederlo e quando

Il Geordie Show è possibile vederlo in Italia su MTV (canale 131 di Sky). Come per le passate edizione, è sempre il canale satellitare a trasmettere i vari episodi del reality show. L’appuntamento è ogni lunedì sera in prima serata a partire dal 14 febbraio 2022 (l’inizio degli episodi è alle ore 22) e proseguirà poi nelle settimane successive sempre al lunedì sera.

Serie tv romantiche

Geordie Show 2022: I concorrenti del reality

I concorrenti protagonisti del Geordie Show 2022 sono anche in questa edizione nove: Abbie Holborn, Amelia Lily, Anthony Kennedy, Bethan Kershaw, Chloe Ferry, James Tindale, Louis Shaw, Marty McKenna e Nathan Henry. I fan del programma avranno certamente riconosciuto uno dei nomi dei partecipanti: quello di Marty McKenna.

Marty McKenna era infatti già apparso nella quindicesima edizione del programma. Già a partire dalla prima puntata del Geordie Show 2022 non mancheranno i primi flirt con Abbie Holborn che proverà un amore a prima vista per uno degli atri concorrenti del reality show.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG