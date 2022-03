Una delle principesse etiopi ha vinto questa edizione del reality show, la serata ha registrato uno share altissimo, grazie a tanti momenti divertenti ed emozionanti.

Sono tanti i momenti che hanno caratterizzato la finale del Grande Fratello Vip 6, la cui vincitrice è Jessica Selassiè. Il pubblico ha premiato la semplicità, la sincerità e l’educazione della principessa etiope che si è sempre mostrata se stessa. Mentre Davide, Lulù e Giucas hanno ricevuto sorprese che hanno emozionato il pubblico.

Com’è andata la serata

La finale del GF Vip 6 è stata ricca di emozioni. In studio è arrivata anche Ilary Blasi per presentare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi e non sono mancate battutine e botta e risposta divertenti con Alfonso Signorini. I concorrenti invece, hanno ricevuto delle sorprese bellissime dai loro cari. Davide Silvestri, secondo classificato, ha ricevuto la visita della sua mamma che gli ha dedicato parole bellissime. Manuel, nel frattempo, ha dedicato 22 settembre a Lulù esibendosi al pianoforte e annunciando la convivenza dopo il reality.

Per Giucas è arrivato il figlio che l’uomo ha cresciuto da solo e che al padre ha detto di essere felice del suo percorso vedendo che si è anche “staccato” da lui, vivendo a pieno la sua esperienza. A vincere è stata Jessica con la sua spontaneità, sincerità, genuinità che il pubblico ha premiato.

