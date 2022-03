Dopo la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha fatto delle dichiarazioni sul prossimo appuntamento con il reality.

Dopo il trionfo di Jessica Selassiè che vince il Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini non perdere tempo. Il conduttore svela già delle informazioni importanti sulla prossima edizione del reality. Le sue dichiarazioni fanno capire che la Casa più spiata d’Italia tornerà presto a intrattenere gli spettatori.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Mentre in studio sono scoppiati i festeggiamenti per la vittoria della principessa etiope, Alfonso Signorini dichiara: “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene. Grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui con Grande Fratello Vip. Vi amo, ciao”.

Da queste parole si evince la conferma del giornalista alla guida del reality e anche il mese in cui tornerà, ovvero a settembre. Il GF Vip 7 tornerà fra pochi mesi, considerando che è finito a metà marzo. Non si sa ancora quali saranno le opinioniste ma quasi certamente non ci sarà Sonia Bruganelli, che aveva già annunciato il suo ritiro. Intanto, il direttore di Chi aveva detto qualche mese fa che un’edizione classica del Grande Fratello non gli sarebbe dispiaciuta, che sia un’opzione per settembre?

Riproduzione riservata © 2022 - DG