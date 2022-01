La Pupa e il Secchione e viceversa 2022 torna su Italia 1 con tante novità a partire dai conduttori: tutto sul programma.

Nel 2020 è tornato su Italia 1 un programma che, diversi anni prima, aveva avuto un buon successo, parliamo di La Pupa e il Secchione e viceversa. Il programma torna ora con la quinta edizione che, rispetto al passato, presenta diverse novità, oltre che qualche conferma. E proprio a proposito di La Pupa e il Secchione e viceversa 2022, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

La Pupa e il Secchione e viceversa 2022: il programma

Il format del programma non cambia rispetto alle ultime due edizioni: nel corso delle varie puntate, le varie coppie (ormate principalmente da un secchione e una pupa, ma non mancano neppure e coppie viceversa, ovvero quelle composte da una secchiona e un pupo) si sfidano in varie prove e, al termine di ogni puntata, quelle che hanno avuto i punteggi più bassi e sono al fondo della classifica si scontrano nel “Bagno di cultura“.

Cos’è il Bagno di Cultura? Una serie di domande su vari argomenti (principalmente gossip e sport per i secchioni e le secchione, cultura generale per le pupe e i pupi), chi perde la sfida viene eliminato.

La Pupa e il Secchione e viceversa 2022: il cast

Al momento non si hanno ancora informazioni riguardo ai concorrenti di La Pupa e il Secchione 2022. Per quanto riguarda i conduttori, la scorsa edizione era stata condotta dalla coppia formata Andrea Pucci e Francesca Cipriani, ma per la quinta edizione potrebbero esserci novità a questo riguardo.

Non sono ancora stati annunciati i conduttori di La Pupa e il Secchione 2022, ma secondo quanto riportato da TvBlog potrebbe essere Barbara D’Urso la nuova padrona di casa del programma. E al suo fianco potrebbe esserci Piero Chiambretti.

La Pupa e il Secchione e viceversa 2022: quando va in onda

Per quanto riguarda la messa in onda di La Pupa e il Secchione e viceversa, non è ancora stata annunciata la data di inizio del programma.

