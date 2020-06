Antonella Elia: scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e conduttrice televisiva, dai gossip alla vita privata!

Classe 1963, nata il 1° novembre, del segno dello Scorpione, Antonella Elia è un’attrice, conduttrice televisiva e personaggio televisivo. Ha partecipato a dei reality, tra cui L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip 2020, ma siete curiosi di consocerla meglio? Scopriamo che cosa c’è da sapere sulla sua storia e sulla sua vita privata: da una curiosa festa a tema per il suo 50esimo compleanno, alla prematura scomparsa dei suoi genitori.

Chi è Antonella Elia: la biografia

Cresciuta con i suoi nonni dopo la morte del padre, ha conseguito la maturità classica a Torino prima di trasferirsi a Roma per cercare la fortuna nella sua vita professionale. Ha frequentato la scuola di Tonino Conte e ha iniziato la sua carriera come attrice in alcuni piccoli spettacoli teatrali.

Dopo essere stata protagonista negli anni Ottanta di diversi spot pubblicitari, ha fatto il suo esordio in televisione nel 1990 come valletta di Corrado in La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio.

Antonella Elia: la carriera

A regalarle la fama definitiva è però la prima edizione di Non è la Rai, varietà condotto da Enrica Bonaccorti nel 1991-1992. Nello stesso anno ha partecipato allo speciale di Capodanno e al varietà estivo Bulli & pupe condotto da un giovanissimo Paolo Bonolis.

Il suo percorso da showgirl la porta quindi tra il 1993 e il 1996 al fianco di Raimondo Vianello nel programma calcistico Pressing su Rai 1. In questi anni si alterna tra teatro e televisione, recitando anche in diverse fiction e film per il piccolo schermo. Negli ultimi anni, dopo essersi rilanciata in alcuni reality show, l’abbiamo rivista a teatro ma anche al cinema.

Antonella Elia: 7 pillole!

– Per i suoi 50 anni ha organizzato un party con degli amici, ma non un party qualunque: l’ispirazione era alquanto funerea e gli invitati, vestiti di nero, le porgevano le proprie condoglianze!

– Da ragazza si è trasferita a Los Angeles per tentare la carriera di attrice, e ha conosciuto Leonardo DiCaprio sul set di The Aviator: “Ricordo che, dopo ogni ripresa, lui si alzava, correva vicino al regista e imponeva di farla daccapo. Evidentemente non gli piaceva come era venuta e io lo vedevo da lontano, fra le altre quattrocento comparse sveglie dalle 5 della mattina e vestite anni Trenta”.

Antonella Elia

– Ha perso sua mamma a soli 2 anni, e dopo pochissimo tempo anche suo padre: l’hanno cresciuta i suoi nonni. Non ha alcuna sorella, anche se una sua caption su Instagram in un post di qualche tempo fa aveva instillato il dubbio in alcuni fan.

– Ha sempre dichiarato di voler provare un’esperienza di vita di coppia con un’altra donna, e a Velvet Gossip ha raccontato: “Vorrei sapere cosa si prova davanti a certe lusinghe ma, ahimè, non sono mai arrivate. Chissà, magari, un giorno capiterà anche quest’altra cosa”.

– Non farebbe mai uso della chirurgia plastica, ed è molto gelosa del proprio aspetto.

– Ha lavorato con alcuni dei conduttori più importanti del piccolo schermo, tra cui Corrado, Mike Bongiorno e Alberto Castagna. Con quest’ultimo i rapporti non sarebbero mai stati ottimi, e a Vanity Fair ha raccontato: “Non eravamo molto in sintonia, forse perché aveva un modo di fare diverso da Corrado, Raimondo e Mike che erano molto paterni e protettivi. Non avevamo cose in comune, il mio umorismo non era adatto al suo e credo che non mi abbia capita fino in fondo.”

– Una delle sue migliori amiche è Jill Cooper, che lei considera tale e quale a una sorella: su Instagram sono presenti numerosi scatti che le ritraggono insieme.

La vita privata di Antonella Elia: fidanzata sì o no?

Nel 2016 l’attrice è stata pizzicata in compagnia del fidanzato Fabiano Petricone, un professore dell‘Aquila. Nonostante sulla propria vita privata abbia sempre mantenuto il massimo riserbo, Antonella Elia non ha mai fatto segreto di avere, come unico rimpianto, quello di non aver avuto dei figli, e ha raccontato a Verissimo:

“Vivo il mio desiderio di maternità come un sogno, un po’ come sposarsi con l’abito bianco. Credo fortemente che una madre dovrebbe essere giovane. Scusate, mi vergogno perché mi sto commuovendo ma per me questo è un tema molto toccante. Per fare un figlio bisogna avere l’età giusta, io sono grande, e poi è necessario avere questo desiderio di maternità fortissimo per passare sopra quello che bisogna affrontare, e io non ce l’ho”.

Successivamente, nel 2018, è arrivata la confessione shock: Antonella Elia ha rivelato di aver avuto un aborto a 26 anni. La ragazza avrebbe interrotto volontariamente la gravidanza, un gesto che ha sempre tenuto nascosto anche a causa della vergogna che ha sempre provato. Oggi Antonella ha infatti dichiarato di essere pentita, e che se tornasse indietro non lo farebbe mai.

Sempre nello stesso anno, poi, Antonella ha rivelato che la sua relazione sarebbe giunta al termine per colpa sua: “Non ho più una passione. Anche se Fabiano resta un amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire. A cinquant’anni si è posati: non c’è più la furia degli ormoni e chi capita capita. Sono single per scelta“.

È legata a Pietro Delle Piane dal 2018: si sono conosciuti tramite amici in comune e non si sono più lasciati. Nel corso della sua partecipazione al Grance Fratello Vip 2020, però, Nuovo pubblica delle foto del suo compagno e della ex di lui (Fiore Argento, la sorellastra di Asia), instillandole il dubbio che sia avvenuto un tradimento.

Un dubbio che rimane tale, ma che non mina la loro storia del tutto. Non a caso, sono stati scelti nel 2020 per partecipare anche a un altro reality: Temptation Island.

Chi è il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane?

Nato, sotto il segno del Toro, il 21 maggio 1974, Pietro Delle Piane è originario di Cosenza, ma si è traferito a Roma per trovare la sua dimensione. Il compagno di Antonella Elia è un attore e doppiatore con alle spalle una laurea in Giurisprudenza.

Dal canto suo, riguardo al presunto tradimento della Elia con Fiore Argento si è sempre dichiarato innocente.

Dove vive Antonella Elia?

Dopo gli studi, Antonella ha abbandonato la sua amata Torino per trasferirsi a Roma, città in cui sembrerebbe vivere ancora oggi. Tuttavia non abbiamo informazioni precise riguardo al quartiere in cui si trova la casa di Antonella Elia, così come non si sa a quanto ammonti il suo patrimonio.