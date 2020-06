Chi è Pietro Delle Piane, il compagno di Antonella Elia (e quel presunto tradimento…)

Sapete chi è l’uomo che ha restituito il sorriso ad Antonella Elia? Vi sveliamo tutto su Pietro Delle Piane, un nome che sicuramente conoscete.

Ha stregato Antonella Elia, iniziando con lei una bella storia d’amore, ma ha anche appassionato il pubblico con la sua attività. Stiamo parlando di Pietro Delle Piane, che tantissimi italiani hanno potuto apprezzare nei panni di attore, mentre tanti altri lo hanno conosciuto ‘solo’ come compagno di Antonella Elia. Ecco la storia di Pietro Delle Piane, tra biografia, vita privata e curiosità.

Chi è Pietro Delle Piane?

Pietro Delle Piane è originario di Cosenza, dove è nato, sotto il segno del Toro, il 21 maggio 1974. È un attore e doppiatore, con un curriculum e una filmografia degni di nota.

Cinema e teatro sono due importantissime declinazioni della sua passione per la recitazione, e a 15 anni ha iniziato a frequentare il palcoscenico avviandosi a una robusta formazione nel settore.

Pietro ha anche concluso la carriera universitaria con una laurea in Giurisprudenza.

Pietro Delle Piane: la carriera

Trasferitosi a Roma definitivamente nel 1999, frequenta la scuola di recitazione di Fioretta Mari, con cui debutta in diversi teatri italiani. Si tratta del primo passo di una carriera artistica che lo porta a dividere la scena con attori e registi del calibro di Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Gerard Depardieu, Diego Abatantuono, Gabriele Salvatores e tanti altri.

Tra i film di Pietro Delle Piane più importanti vale la pena ricordare I mostri oggi del 2008, Aspromonte del 2011 e Il ragioniere della mafia del 2012.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Pietro ha conquistato il cuore di Antonella Elia, showgirl e storico volto di Non è la Rai. I due si sono conosciuti nel 2018, tramite alcune amicizie comuni, e sono diventati praticamente inseparabili. Su Instagram, tante le foto di coppia che documentano il loro grande amore.

Tra loro c’è una differenza anagrafica di 11 anni, perché la Elia è nata nel 1963 (e lui nel 1974), ma quasto non è mai stato un problema per loro. Nel 2019, poi, è rimbalzata la notizia della proposta di matrimonio, ma nessuna informazione sulla data delle nozze…

Dopo aver passato un periodo di turbolenze a causa di un presunto tradimento da parte di Pietro, i due sono stati scelti nel 2020 per partecipare a Temptation Island. Riusciranno a resistere alle tentazioni del reality?

Pietro Delle Piane e Fiore Argento

In passato Pietro è stato legato a Fiore Argento, stilista e sorellastra maggiore di Asia: è figlia del maestro del brivido e della sua prima moglie. Proprio al nome della donna è legato lo scandalo che ha travolto Pietro e Antonella, mentre lei si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Riccardo Signoretti, dalle pagine di Nuovo, infatti, ha pubblicato delle foto di Delle Piane con la sua ex, insinuando il dubbio che lui potesse aver tradito la Elia con la sua ex.

“Perché Pietro l’ha vista proprio ora? Perché non ci sono io. Spero l’abbia vista per lavoro. Me lo auguro“: è stato il commento di Antonella Elia, confidato agli altri inquilini della Casa.

Delle Piane, dal canto suo, ha sempre ribadito il suo amore per la compagna e, ospite a Live-Non è la d’Urso il 09 febbraio 2020, si è sottoposto alla macchina della verità, forte delle sue affermazioni.

Senza riuscire di fatto a dimostrare la sua verità però l’uomo se n’è andato dalla trasmissione, sbottando: “Ho sbagliato io a venire. Non dovevo venire perché è una buffonata. Non dovevo venire, è tutto manipolato e Antonella lo sa“.

Dove abita Pietro Delle Piane?

Pietro Delle Piane vive a Roma dalla fine degli anni ’90, precisamente dal 1999. È qui che si è sviluppata la sua carriera nel mondo della recitazione, tra cinema e teatro.

Della sua casa, Antonella Elia mostra spesso diversi scorci sui social.

4 curiosità su Pietro Delle Piane

– Delle Piane è anche doppiatore, e lavora presso la Sefit C.D.C della Capitale. Non abbiamo informazioni, però, sui suoi guadagni.

– Ha recitato in fiction e soap opera come Il commissario Montalbano, Un posto al sole e Distretto di polizia.

-Tra i premi ricevuti figurano il Premio Kolossos, del 2016, il Premio Giuria Cultural Classic 2012 (per il ruolo interpretato nel corto Lo Sposalizio), poi ancora un Elefante D’Oro e un Colosseo D’Oro (rispettivamente nel 2010 e nel 2002). Nel 2019 gli è stato conferito il Premio I.T.F.F per il film Rapiscimi.

– Chi è il padre di Pietro Delle Piane? Non l’attore Carlo Delle Piane. Nonostante l’omonimia (ma va sottolineato che il vero cognome di Pietro all’anagrafe è Le Piane), i due non hanno legami di parentela, anche se in passato sui social Pietro non ha smentito chi supportava questa tesi.

