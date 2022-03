Il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia, ha annunciato sui social che non parteciperà più al programma condotto dalla d’Urso, il motivo potrebbero essere degli scontri con Mediaset.

Nonostante sia di recente apparso al salotto di Barbara d’Urso, Lorenzo Orsini ha fatto sapere con un annuncio social che non parteciperà a La Pupa e il Secchione. Il motivo, secondo l’indiscrezione di Dagospia, potrebbe essere legata ad accordi con Mediaset non proprio chiariti che portano a uno scontro legale.

L’annuncio di Lorenzo Orsini

Come riporta Fan Page, Lorenzo Orsini si è rivolto ai fan dichiarando: “Vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i partecipanti de La pupa e il Secchione. Per motivazioni personali non parteciperò a questa edizione“. Secondo Dagospia il motivo della sua assenza al programma potrebbe essere lo scontro legale con Mediaset. A quanto sembra, l’emittente aveva accettato che il ragazzo parlasse della sua storia ovvero la presunta relazione extraconiugale di Vittoria Emanuele di Savoia e un’avvocatessa da cui sarebbe nato lui.

Secondo il sito di gossip, l’emittente non avrebbe più voluto che la storia fosse divulgata e questo avrebbe creato dei disaccordi e degli scontri tra le due parti. Attualmente sono solo supposizioni e rumor ma la sua assenza allo show è stata confermata da Lorenzo stesso.

