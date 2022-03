Martedì 15 marzo inizia Studio Battaglia: le anticipazioni della prima puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino.

Studio Battaglia è una delle novità di Rai 1 del 2022 per quanto riguarda le fiction. Si tratta del remale della serie TV inglese The Split ed è un legal drama ambientato a Milano con le protagoniste principali che sono tutte donne, quasi tutte avvocatesse: le puntate della prima stagione sono in totale quattro e vanno in onda, una a settimana, a partire da martedì 15 marzo 2022 in prima serata dalle ore 21.25 circa su Rai 1 (gli episodi possono essere anche visti sulla piattaforma streaming RaiPlay). Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata.

Studio Battaglia: anticipazioni della puntata 1

Dopo aver lavorato per diverso tempo nello studio legale della madre Marina, Anna Battaglia decide di accettare l’offerta di lavoro che le è stata fatto dal prestigioso Studio Zander e Associati. Ironia della sorta, il primo caso che dovrà seguire, inerente alla separazione di un comico dalla moglie, la vedrà contrapporsi alla sorella Nina, che lavora appunto per lo studio Battaglia e che è stata incaricata difendere la moglie del comico.

La vicenda legale si intreccia con quelle personali delle sorelle: a distanza di 25 anni da quando lo avevano visto l’ultima volta, ricompare nelle vita delle sorelle Battaglia il padre Giorgio, che esprime il desiderio di potersi riavvicinare alle tre figlie. Il padre consegna anche ad Anna una lettera da dare alla madre Marina: l’occasione è il 65esimo compleanno della donna. Marina non ha però alcuna intenzione di perdonare l’ex marito e riallacciare i rapporti con lui.

Studio Battaglia: il cast della fiction

A vestire i panni di Marina, la protagonista principale di Studio Battaglia, è Lunetta Savino. Barbara Bobulova, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero sono le altre grandi protagoniste della serie TV e vestono invece rispettivamente i panni delle tre figlie: Anna, Nina e Viola.

