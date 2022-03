Problemi per l’inizio de L’Isola dei Famosi, che dovrebbe iniziare lunedì 21 marzo: due componenti del cast sono positivi al Covid-19. Ecco chi.

Brutte notizie per tutta la redazione de L’Isola dei Famosi, il reality che andrà in onda dal prossimo lunedì condotto ancora una volta da Ilary Blasi. Arriva oggi la notizia che il Covid ha colpito lo show, con due componenti del cast risultati positivi.

A pochi giorni della prima puntata de L’Isola dei Famosi 16, Alvin e Ilona Staller, naufraga insieme al figlio Ludwin, sono risultati positivi al Covid-19. Al momento non potranno salpare per l’Honduras, quindi non sappiamo bene come gli autori cercheranno di risolvere la cosa.

Il problema principale sarà sicuramente sostituire Alvin, che quest’anno sarà l’inviato ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che dovrà riferire a Ilary Blasi tutto quello che succederà sull’Isola.

Secondo le ultime notizie, sembra che se non dovesse negativizzarsi in tempio, Alvin verrà sostituito temporaneamente da Vladimir Luxuria. L’attivista ed ex deputata è già nel cast del programma, come opinionista insieme a Nicola Savino e non è nuova a ricoprire il ruolo di inviata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG