Secondo Dagospia a Mediaset si starebbe pensando a promuovere Silvia Toffanin al posto di Maria De Filippi nel programma “C’è posta per te”.

Dagospia lancia una bomba, secondo il portale Silvia Toffanin sostituirà Maria De Filippi. Secondo questa fonte Pier Silvio e altri a Mediaset stanno spingendo in questo senso, considerando la indiscussa bravura della conduttrice che con Verissimo si è guadagnata sempre più spazio.

L’indiscrezione di Dagospia

Come riporta Libero Quotidiano: “Secondo quanto scrive Dagospia, infatti, non si esclude un arrivo della Toffanin a C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi, uno dei programmi più longevi e di successo del Biscione e dell’intera televisione italiana. Secondo quanto scritto da Dagospia, a sostenere il progetto, oltre a Pier Silvio ci sarebbe anche l’agente della Toffanin, Graziella Lopedota, personaggio un poco defilato ma molto potente in ambito televisivo. Insomma, a Mediaset in molti sono pronti a scommettere sulla consacrazione della Toffanin, oggi 42 anni, che si candida ad essere l’erede niente meno che della De Filippi, ovvero la conduttrice per certo più seguita della televisione italiana“.

Questa indiscrezione potrebbe avere un fondo di verità se si pensa che Silvia Toffanin di recente è apparsa sia in Striscia la notizia che in Michelle Impossibile. In effetti, la conduttrice sta prendendo sempre più piede nel palinsesto Mediaset.

Riproduzione riservata © 2022 - DG