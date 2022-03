Sembra proprio che la crisi tra Chiara e Fedez potesse essere per l’amicizia dell’influencer con l’ex marito di Michelle Hunziker.

Alcuni mesi fa, il settimanale Oggi parlava di un terzo incomodo tra Chiara Ferragni e Fedez che avrebbe portato alla presunta crisi tra loro. Ad oggi visto il recente avvicinamento amichevole tra loro, è possibile accostare il nome di Tomaso Trussardi all’influencer. Sarebbe proprio lui l’amico che avrebbe fatto ingelosire il rapper.

Tomaso Trussarsi e Chiara Ferragni: l’imprenditore ha messo in crisi la coppia?

Come riporta Today: “Sempre il settimanale a inizio marzo aveva svelato, senza fare nomi, che Fedez “sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione”. Oggi il quadro si completa con il nome e cognome del “rampollo”. Chissà se la loro amicizia continuerà a far discutere.“

La crisi dei Ferragnez di cui si è parlato per mesi è stata innescata da scatti senza fede, meno foto sui social e piccoli particolari che hanno fatto pensare che la coppia stesse vivendo un brutto momento. La situazione si è poi risolta definitivamente quando la coppia si è mostrata in una cena romantica con tanto di birlocco per l’influencer. Sarà dunque vero?

